Капитан "сливочных" опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как футболист работает над мышцами ног. "Работай ради этого", – подписал ролик Серхио.

Лунин в обойме Реала на поединок против Вильярреала – у Зидана четыре большие потери

Ранее сообщалось, что Рамос получил травму правого подколенного сухожилия в матче Испания – Германия (6:0). Ожидается, что защитник не сыграет в ближайших встречах с Вильярреалом (21 ноября) в Ла Лиге и Интером (25 числа) в ЛЧ.

Добавим, что 34-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за Реал, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо