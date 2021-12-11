Защитник ПСЖ Серхио Рамос все еще не может регулярно помогать команде на футбольном поле.

Испанец оказался в списке игроков, которые пропустят матч 18 тура Лиги 1 против Монако. Также не сыграют Кимпембе, Неймар, Мендеш и Дракслер, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Следовательно, дебютный матч Рамоса стал разовой акцией. После поединка против Сент-Этьена Серхио пропустит уже четвертую кряду встречу парижан. Испанец никак не может избавиться от проблем со здоровьем, которые преследовали его еще в Реале.

К слову, на данный момент ПСЖ с 11-очковым отрывом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, тогда как Монако только борется за попадание в еврокубковую зону.

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