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Рамос попросил прощения у вратарей, которым забивал пенальти паненкой

14:52 124 Читати українською
Рамос попросил прощения у вратарей, которым забивал пенальти паненкой
Серхио Рамос / Фото Reuters

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал ситуацию с пробитием пенальти в мадридском клубе.

"После ухода Криштиану мне пришлось взять на себя ответственность за пробитие пенальти.

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Паненка? Я рад, что бью пенальти, и я никогда не хотел никого этим обидеть. Если я кого-то обидел, я приношу свои извинения", – сказал Рамос в эфире El Hormiguero.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ла Лиги Рамос отметился 5-ю голами, 4 из которых были забиты с пенальти.

После 22-х туров Примеры Реал занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 8 очков.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Криштиану Роналду Криштиану Роналду Серхио Рамос Серхио Рамос
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