Рамос попросил прощения у вратарей, которым забивал пенальти паненкой

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал ситуацию с пробитием пенальти в мадридском клубе.

"После ухода Криштиану мне пришлось взять на себя ответственность за пробитие пенальти.

Рамос забил юбилейный гол в карьере – невероятный показатель для защитника

Паненка? Я рад, что бью пенальти, и я никогда не хотел никого этим обидеть. Если я кого-то обидел, я приношу свои извинения", – сказал Рамос в эфире El Hormiguero.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ла Лиги Рамос отметился 5-ю голами, 4 из которых были забиты с пенальти.

После 22-х туров Примеры Реал занимает 3-ю строчку турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 8 очков.

Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко