Бывший капитан Реала и сборной Испании Серхио Рамос может уехать на заработки в Саудовскую Аравию.

Аль-Иттихад сделал предложение Рамосу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 37-летний защитник может подписать контракт на два сезона с пунктом о досрочном разрыве.

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Серхио пока тянет с ответом саудитам, ведь имеет варианты в Турции. Если он согласится на переход в Саудовскую Аравию, то будет играть в одной команде с Бензема, Канте и Фабиньо.

Рамос в составе Реала 5 раз становился чемпионом Испании и 4 раза выиграл Лигу чемпионов. Последние два сезона защитник провел в ПСЖ, с которым дважды оформил чемпионство во Франции.

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