Капитан Реала может продолжить выступления в Италии или Франции. В услугах 34-летнего защитника заинтересованы Ювентус и ПСЖ.

Серхио Рамос как никогда близок к уходу из Реала – в Испании вероятность прощания с капитаном вообще оценили в 80%. Центрбек не может согласовать со "сливочными" условия нового соглашения, а уже в начале 2021-го имеет право подписать предварительный контракт с другим клубом.

Рамос близок к уходу из Реала несмотря на желание остаться

В услугах опытного защитника заинтересованы Ювентус и ПСЖ. Фаворитом является именно французский клуб, президент которого готов немедленно удовлетворить финансовые аппетиты Рамоса. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на El Chiringuito TV.

Напомним, Серхио защищает цвета "сливочных" с 2005 года, а до этого выступал за Севилью, воспитанником которой является. С Реалом Рамос успел завоевать 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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