Рамос получил дополнительную дисквалификацию от УЕФА и пропустит два матча Лиги чемпионов

Защитник Реала Серхио Рамос пропустит два следующих матча в Лиге чемпионов.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Серхио Рамоса дополнительным матчем дисквалификации в Лиге чемпионов за умышленное получение желтой карточки в поединке 1/8 финала против Аякса.

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Таким образом капитан "сливочных" пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса и следующий поединок Лиги чемпионов, в зависимости от результата второй игры против нидерландской команды.

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Напомним, Рамос получил желтую карточку в конце первого матча против Аякса при счете 2:1 в пользу "сливочных". После поединка капитан мадридцев намекнул, что намеренно получил предупреждение.