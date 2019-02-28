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Рамос получил дополнительную дисквалификацию от УЕФА и пропустит два матча Лиги чемпионов

20:12 80 Читати українською
Рамос получил дополнительную дисквалификацию от УЕФА и пропустит два матча Лиги чемпионов
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Защитник Реала Серхио Рамос пропустит два следующих матча в Лиге чемпионов.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Серхио Рамоса дополнительным матчем дисквалификации в Лиге чемпионов за умышленное получение желтой карточки в поединке 1/8 финала против Аякса.

Реал заинтересовался игроком Аякса Тальяфико – агент защитника подтвердил интерес мадридцев

Таким образом капитан "сливочных" пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса и следующий поединок Лиги чемпионов, в зависимости от результата второй игры против нидерландской команды.

Рамос рискует получить дополнительную дисквалификацию в ЛЧ – УЕФА обвинил игрока в умышленном получении карточки

Напомним, Рамос получил желтую карточку в конце первого матча против Аякса при счете 2:1 в пользу "сливочных". После поединка капитан мадридцев намекнул, что намеренно получил предупреждение.

Лига чемпионов1/8 финалаСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Аякс: Вторник 05 марта 2019

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