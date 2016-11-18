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Рамос покинул сборную Испании из-за травмы

11:05 25 Читати українською
Рамос покинул сборную Испании из-за травмы
Серхио Рамос / RFEF

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос играл с травмой в матче Лиги наций против Хорватии (3:2).

Матч Лиги наций против Хорватии (2:3) стал последним для сборной Испании в розыгрыше Лиги наций. Кроме поражения оказалось, что защитник Серхио Рамос играл с травмой. Как сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании, футболист не сыграет в товарищеском матче против Боснии в Лас-Пальмасе.

Хорватия – Испания – 3:2 – видео голов и обзор матча

У Реала травмированы все защитники, кроме Варана и Одриосолы. Начо выбыл на 2 месяца, также с повреждениями Дани Карвахаль и Серхио Регилон. Продолжают восстанавливаться Марсело и Хесус Вальехо.

В Лиге наций Испания сыграла уже все матчи, одержав 2 победы и потерпев 2 поражения.

Лига наций5 тур

Хорватия - Испания: Четверг 15 ноября 2018

Хорватия
Матч окончен
3 : 2
Испания
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Лига наций Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Испания Хорватия - Испания
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