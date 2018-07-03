Рамос: Поеду на ЧМ-2022 даже с седой бородой

Капитан сборной Испании Серхио Рамос не планирует завершать карьеру в сборной и стремится поехать на следующий чемпионат мира в Катар.

"Это не конец истории. Сборная Испании все такая же мощная. Да, сборную покинут настоящие мастера, однако на их место придут не менее мастеровитые футболисты.

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Я расстроен вылетом с ЧМ-2018, однако готов поехать на следующий Мундиаль даже с седой бородой ", - рассказал Рамос в комментарии Marca.

Напомним, сборная Испании вылетела с нынешнего мундиаля, проиграв серию пенальти сборной России в матче 1/8 финала.

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