toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Рамос: Поеду на ЧМ-2022 даже с седой бородой

2 июля 22:47 96 Читати українською
Рамос: Поеду на ЧМ-2022 даже с седой бородой
Серхио Рамос / Соцсети

Капитан сборной Испании Серхио Рамос не планирует завершать карьеру в сборной и стремится поехать на следующий чемпионат мира в Катар.

"Это не конец истории. Сборная Испании все такая же мощная. Да, сборную покинут настоящие мастера, однако на их место придут не менее мастеровитые футболисты.

"Сельский футбол россиян" и "Доволен, Флорентино?". Матч Испания – Россия на ЧМ-2018 в обзоре испанских СМИ

Я расстроен вылетом с ЧМ-2018, однако готов поехать на следующий Мундиаль даже с седой бородой ", - рассказал Рамос в комментарии Marca.

Напомним, сборная Испании вылетела с нынешнего мундиаля, проиграв серию пенальти сборной России в матче 1/8 финала.

ЧМ-2018 Испания – Россия: провал "Тики-таки", цирк Пике и 80-летнее проклятие, в которое трудно не поверить

Теги
ЧМ 2018 Серхио Рамос Серхио Рамос Испания Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
43
мин
Швеция
17:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук