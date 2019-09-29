Рамос под угрозой длительной дисквалификации – капитан Реала может не сыграть в Эль Класико

Капитан Реала Серхио Рамос может получить четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче 7-го тура Примеры против Атлетико.

Свидетелем инцидента стал наставник "матрасников" Диего Симеоне, который уже заявил, что слышал высказывания Рамоса. Тренер настаивает, что судья также расслышал слова Серхио, но почему-то решил это проигнорировать.

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Как утверждает Diario SPORT, теперь Рамос рискует пропустить четыре матча испанской Примеры. Соответственно, футболист может не сыграть против Гранады (5 октября), Мальорки (19 октября), Барселоны (26 октября) и Леганеса (30 октября).

В нынешнем сезоне 33-летний защитник сыграл за Реал все 7 матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

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