Рамос побил исторический рекорд легенды Барселоны по количеству голов в Ла Лиге среди защитников

Защитник Реала Серхио Рамос продолжает демонстрировать свои бомбардирские навыки, отметившись голом в ворота Реал Сосьедад.

Гол Рамоса в ворота Реал Сосьедад стал 68-м для испанца в Ла Лиге, информирует Squawka.

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Таким образом, испанец обогнал экс-защитника Барселоны Рональда Кумана в списке самых результативных защитников, который в составе Барселоны отметился 67 забитыми мячами. Отметим, что на третьей строчке расположился экс-защитник Реала Фернандо Йерро с 60 голами.

К слову, Реал благодаря голу Рамоса одержал минимальную победу над Реал Сосьедад (2:1) и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

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