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Рамос побил исторический рекорд легенды Барселоны по количеству голов в Ла Лиге среди защитников

10:30 - Читати українською
Рамос побил исторический рекорд легенды Барселоны по количеству голов в Ла Лиге среди защитников
Серхио Рамос / твиттер Реал Мадрид

Защитник Реала Серхио Рамос продолжает демонстрировать свои бомбардирские навыки, отметившись голом в ворота Реал Сосьедад.

84’ Микель Мерино
 
Серхио Рамос 50’
Карим Бензема 71’
50’ Серхио Рамос
71’ Карим Бензема
84’ Микель Мерино

Гол Рамоса в ворота Реал Сосьедад стал 68-м для испанца в Ла Лиге, информирует Squawka.

Реал Сосьедад – Реал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом, испанец обогнал экс-защитника Барселоны Рональда Кумана в списке самых результативных защитников, который в составе Барселоны отметился 67 забитыми мячами. Отметим, что на третьей строчке расположился экс-защитник Реала Фернандо Йерро с 60 голами.

К слову, Реал благодаря голу Рамоса одержал минимальную победу над Реал Сосьедад (2:1) и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид: скандальный, но безошибочный арбитраж, серенькая победа "бланкос" и незаменимый Рамос

blog_ava
Реал Сосьедад – Реал Мадрид: скандальный, но безошибочный арбитраж, серенькая победа "бланкос" и незаменимый Рамос
03:58
599
Теги
Испания Реал Сосьедад - Реал Мадрид Серхио Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Рональд Рональд Куман Фернандо Фернандо Йерро
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