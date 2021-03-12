"Я посадил много зерен, а сейчас собираю урожай. Чувствую, что стал сильнее. В свои 34 года я чувствую себя на 28. Если бы я и закончил с футболом, то скорее из-за психологических проблем, а не из-за физических, так как за своей формой я слежу с тотальной внимательностью.

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Я могу сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Я говорю об этом, основываясь на сегодняшних ощущениях. На высоком уровне все больше игроков, которым уже более 35 лет", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, контракт Серхио с Реалом заканчивается летом. В нынешнем сезоне Ла Лиги 34-летний Рамос провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами.

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