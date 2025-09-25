Чемпионат Мексики, Апертура, 10-й тур

Толука – Монтеррей – 6:2

Голы: Ангуло, 23, Паулинью, 25, 40, 52, Н. Кастро, 34, 62 – Бертраме, 10, О. Торрес, 39

Нереализованный пенальти: Рамос, 20 (Монтеррей)

Начало матча сложилось для Монтеррея крайне оптимистично. "Раядос" вышли вперед уже на 10-й минуте, а вскоре заработали пенальти. Впрочем, кипер Толуки прочитал пижонскую паненку Серхио Рамоса.

Легенда Реала воспринял неудачу с улыбкой, но дальше его команде было совсем не до смеха. Еще до перерыва Монтеррей "горел" 2:4, а во втором тайме дошло до теннисных 2:6. Экс-форвард Спортинга Паулинью оформил хет-трик.

Победа позволила Толуке догнать "Раядос" на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Мексики. У обеих команд теперь по 22 очка, на вершине Крус Асуль с 24 пунктами.

