"Сегодня как никогда горжусь нашим флагом, горжусь нашей страной и горжусь нашими игроками. Испания не проигрывает, Испания учится. Испания падает, спотыкается, но поднимается и идет дальше. Мы вернемся и станем сильнее. Вперед, Испания!" – написал Рамос на своей странице в Instagram.

Сенсационный вылет Испании с ЧМ-2022 в видеообзоре матча против Марокко

Накануне Испания, которую называли одним из фаворитов ЧМ-2022, не смогла ничего поделать с защитой Марокко и вылетела из турнира уже на стадии 1/8 финала. Испанские футболисты не смогли реализовать ни один удар в серии пенальти.

Луис Энрике не взял Сехио Рамоса на чемпионат мира, отдав предпочтение другим футболистам. В то же время, опытный защитник не объявлял о завершении карьеры в сборной, надеясь побить рекорд по количеству матчей (надо сыграть еще 4 поединка). В последний раз Рамос играл за Испанию в марте 2021 года.

Испания вылетела из ЧМ-2022: экс-игрок Реала отправил Луиса Энрике в Twitch, паненка ценой 1/4, Марокко заслужило