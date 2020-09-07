Капитан сборной Испании не скрывал удовлетворения от победы над Украиной (4:0) в матче второго тура Лиги наций.

Заметим, именно Серхио Рамос начал избиение сборной Украины. Сначала 34-летний защитник реализовал пенальти, а затем ударом головой перебросил Пятова.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

"Конечно, я рад своим сегодняшним голам за сборную, но главное – то, что мы набрали необходимые три очка. Кроме того, мы не пропустили, это тоже важно. Шаг за шагом тренер выстраивает прочную сборную.

Любой молодой игрок, который в своем клубе зарабатывает право приехать и играть за Испанию, должен принять свою роль и ответственность. Они не присоединяются к нам только потому, что они многообещающие таланты", – цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

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