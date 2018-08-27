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Рамос отличился в 15-м сезоне Примеры подряд и повторил рекорд Йерро

11:18 44 Читати українською
Рамос отличился в 15-м сезоне Примеры подряд и повторил рекорд Йерро
Серхио Рамос / Фото: Twitter Реала

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос повторил удивительный рекорд.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос реализовал пенальти в матче против Жироны.

Жирона – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Защитник забивает в 15-м сезоне подряд, сообщает Mister Chip.

Рамос повторил рекорд Йерро. На данный момент это два защитника в истории Ла Лиги, которые забивали в 15 сезонах подряд.

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Жирона - Реал Мадрид: Воскресенье 26 августа 2018

Жирона
Матч окончен
1 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Испания Жирона - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Фернандо Йерро Фернандо Йерро
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