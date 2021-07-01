Экс-защитник Реала Серхио Рамос имел шанс испытать себя на Туманном Альбионе.

Рамос рассматривал приглашение от двух английских клубов, но в итоге выбрал ПСЖ, сообщает RMC Sport.

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Источник отмечает, что одно из предложений было даже лучше в финансовом плане, чем контракт от руководства парижан. Брат 35-летнего испанца сейчас находится в столице Франции, где готовятся к медобследованию Серхио.

Напомним, Рамос покинул Реал, цвета которого защищал с 2005-го года.

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