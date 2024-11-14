Летом 2024 года контракт 38-летнего испанца с Севильей истек. Серхио Рамос до сих пор находится в статусе свободного агента.

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На фоне травм в обороне руководство Реала размышляет над тем, чтобы усилить защиту. Рамос предложил свои услуги бывшему клубу. Испанец поговорил с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и получил категорическое "нет", относительно возвращения. Об этом сообщил El Chiringuito TV.

Серхио Рамос выступал за Реал с 2005 по 2021 годы. В общем защитник сыграл за мадридцев в 671 матче, в которых забил 101 гол и отдал 40 ассистов. Рамос в составе "сливочных" выиграл множество трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

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