Рамос официально женился на Пилар Рубио – на свадьбе побывало немало звездных футболистов

Пилар Рубио и Серхио Рамос / Фото из соцсетей

В субботу, 15 июня, капитан Реала и его любимая официально стали мужем и женой.

Пара узаконила свои отношения, которые продолжаются уже около семи лет.

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Церемония состоялась в Севильском кафедральном соборе. Капитан Реала пригласил Серхио Бускетса, Роберто Карлоса, Жорди Альбу, Дэвида Бекхэма, Альваро Морату, Санти Касорлу и других известных личностей из мира спорта. Среди гостей был и президент "сливочных" Флорентино Перес, которому пресса приписывает конфликт с Рамосом

Серхио и Пилар находятся в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает троих сыновей: Серхио-младшего, Марко и Алехандро.

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Just arrived at Sergio Ramos wedding pic.twitter.com/v145E5XNET — Florentino Pérez (@RealFloPerez) 15 червня 2019 р.

Os jogadores do Barcelona, Busquets e Jordi Alba, também marcaram presença no casamento de Sergio Ramos e Pilar Rubio. Ambos são companheiros de seleção do capitão merengue.



Antes que perguntem, Piqué não foi.

E não sabemos se foi convidado. pic.twitter.com/tZIdEkpiIc — Meu Madrid (@meurmadrid) 15 червня 2019 р.