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Рамос официально женился на Пилар Рубио – на свадьбе побывало немало звездных футболистов

10:44 345 Читати українською
Рамос официально женился на Пилар Рубио – на свадьбе побывало немало звездных футболистов
Пилар Рубио и Серхио Рамос / Фото из соцсетей

В субботу, 15 июня, капитан Реала и его любимая официально стали мужем и женой.

Пара узаконила свои отношения, которые продолжаются уже около семи лет.

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Церемония состоялась в Севильском кафедральном соборе. Капитан Реала пригласил Серхио Бускетса, Роберто Карлоса, Жорди Альбу, Дэвида Бекхэма, Альваро Морату, Санти Касорлу и других известных личностей из мира спорта. Среди гостей был и президент "сливочных" Флорентино Перес, которому пресса приписывает конфликт с Рамосом

Серхио и Пилар находятся в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает троих сыновей: Серхио-младшего, Марко и Алехандро.

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