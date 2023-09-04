Севилья на своём официальном сайте объявила о возвращении центрального защитника Серхио Рамоса. Андалусский клуб предложил живой легенде однолетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один год.

Рамос получил предложение от клуба Бензема

Севилья перехватила Рамоса у саудовского клуба Аль-Иттихад, с которым защитник собирался подписать контракт. Ранее игрок неоднократно заявлял о желании завершить карьеру именно в Севильи, но руководство клуба не желало возвращать 37-летнего футболиста.

Рамос является воспитанником Севильи, он провёл за команду 49 матчей, после чего перешел в Реал. Последним клубом Серхио был ПСЖ, контракт с которым завершился прошедшим летом.

Севилья не только подписала Рамоса на правах свободного агента, но и сможет заявить его на групповой этап Лиги чемпионов в качестве своего воспитанника.

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