Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сможет дебютировать за парижан в ближайшие выходные.

Рамос в течение следующих 10 дней продолжит тренироваться в индивидуальном режиме, информирует официальный сайт ПСЖ.

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Таким образом, испанец точно не сыграет против Анже 15 октября и имеет призрачные шансы на дебют во встрече с Марселем, которая запланирована на 24 октября.

Напомним, Серхио Рамос перебрался в ПСЖ летом 2021, однако так и не дебютировал за парижский клуб из-за травмы.

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