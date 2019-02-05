Рамос оценил возможность стать тренером

Капитан Реала Серхио Рамос задумался о тренерской деятельности в будущем.

"Стать тренером в будущем? Мне бы этого хотелось. Я комфортно чувствую себя, когда что-то советую партнерам. Я лидер, я капитан.

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В приниципе, при всем уважении к тренерам, это похоже на то, чем они занимаются. Поэтому я бы не стал отвергать такую возможность", – цитирует Рамоса El Hormiguero.

Напомним, 32-летний защитник выступает за Реал с 2005 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Рамос провел 22 матча, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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