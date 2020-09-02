"Мы должны стоять в стороне в этой ситуации. Месси заслужил уважение, решая свое будущее. Я не уверен, что он делает наилучшим образом.

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Для испанского футбола, для Барселоны и для нас было бы лучше, если бы все продолжилось. Это делает Ла Лигу лучше, а Эль Класико красивее", – цитирует слова Серхио Рамоса Marca.

Напомним, после проигрыша от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов закружилась сага вокруг ухода Месси из Барселоны. Сейчас наиболее вероятным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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