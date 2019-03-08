Рамос обсудил с Пересом конфликт и выступил перед игроками Реала с мотивационной речью

Капитан Реала Серхио Рамос пытается улучшить атмосферу в клубе во время кризисной ситуации.

Рамос выступил с мотивациною речью в раздевалке Вальдебебас, в которой призвал партнеров сконцентрироваться на последних 12 матчах Ла Лиги и удачном завершении сезона. Капитан поставил четкую цель – побороться за второе место в чемпионате, которое сейчас занимает Атлетико, имея на 5 очков больше мадридских соседей. На чемпионство Барселоны капитан, конечно, уже не посягает.

Во время выступления Рамоса тренерского штаба в раздевалке не было, однако Серхио призвал сохранять профессионализм и уважение к наставникам. Голос лидера повысился, когда он пытался найти у игроков Реала объяснения, почему команда за неделю потеряла шансы на все трофеи сезона, сообщает Cadena Cope.

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Президент Реала Флорентино Перес попытался сгладить острые углы с Серхио Рамосом – между ними возник конфликт после разгрома от Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов, который стоил команде дальнейшего участия в турнире. Вчерашний разговор, похоже, прошел хорошо.

Рамос заверил президента, что команда готова бороться и вернуть Реал на вершину. Флорентино Перес также сказал положительные слова, чтобы показать другим игрокам поддержку руководства в трудное время, информирует AS.

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