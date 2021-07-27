Защитник Серхио Рамос не будет помощником для команды Маурисио Почеттино в ближайших поединках.

Дебют 35-летнего защитника за ПСЖ снова откладывается из-за незначительного мышечного повреждения, с которым он прибыл в Париж.

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Как сообщает AS, парижане подтвердили, что Рамос еще пропустит ближайшую неделю. Соответственно, он окончательно не сыграет в спарринге против Севильи (сегодня, 27 июля) и поединке за Суперкубок Франции против Лилля (1 августа).

Заметим, Почеттино не вносил Серхио в заявку и на предыдущие матчи. Ожидается, что испанец сможет впервые выйти на поле в футболке ПСЖ 7 августа в матче против Труа Николая Кухаревича.

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