Рамос не спешит отдавать кубок Ла Лиги Реалу после победы над Гранадой

Капитан Реала Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над Гранадой (2:1) в рамках 36-го тура Ла Лиги.

"Еще ничего не выиграно, хотя желание команды победить в Ла Лиге очевидно. Все в наших руках, но есть еще очки, которые нужно набрать. После рестарта лиги нашей целью были победы во всех матчах. Мы попробуем сделать это. Делаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат.

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Победа над Гранадой очень важна, но после такого второго тайма мы чувствуем не слишком приятное ощущение. Уровень Ла Лиги очень высок, и надо сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В то же время, только мы с топ-3 выиграли на этом стадионе, это означает, что достичь этого нелегко.

Надеюсь, в четверг мы отпразднуем завоевания чемпионского титула", – рассказал Рамос для Movistar.

Напомним, за два тура до конца сезона Примеры Реал лидирует, опережая Барселону на 4 очка.

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