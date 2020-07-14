toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Рамос не спешит отдавать кубок Ла Лиги Реалу после победы над Гранадой

09:36 - Читати українською
Рамос не спешит отдавать кубок Ла Лиги Реалу после победы над Гранадой
Серхио Рамос в объятиях Иско / Фото AFP

Капитан Реала Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над Гранадой (2:1) в рамках 36-го тура Ла Лиги.

50’ Дарвин Мачис
 
Ферлан Менди 10’
Карим Бензема 16’
10’ Ферлан Менди
16’ Карим Бензема
50’ Дарвин Мачис

"Еще ничего не выиграно, хотя желание команды победить в Ла Лиге очевидно. Все в наших руках, но есть еще очки, которые нужно набрать. После рестарта лиги нашей целью были победы во всех матчах. Мы попробуем сделать это. Делаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат.

Рамос продолжает "разрывать" – капитан Реала забил сумасшедший гол на тренировке

Победа над Гранадой очень важна, но после такого второго тайма мы чувствуем не слишком приятное ощущение. Уровень Ла Лиги очень высок, и надо сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В то же время, только мы с топ-3 выиграли на этом стадионе, это означает, что достичь этого нелегко.

Надеюсь, в четверг мы отпразднуем завоевания чемпионского титула", – рассказал Рамос для Movistar.

Напомним, за два тура до конца сезона Примеры Реал лидирует, опережая Барселону на 4 очка.

Реал удержал победу над Гранадой: мадридцы играют с огнём, сильная полузащита "бланкос" и полезный Бензема

blog_ava
Сергийчук на собственном примере предостерег украинских игроков от перехода в европейские клубы
06:30
1452
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гранада - Реал Мадрид Серхио Серхио Рамос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
47
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук