Наставник Реала Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на своего капитана в ближайшее время.

Серхио Рамос получил незначительное повреждение в полуфинале Суперкубка Испании против Атлетика (1:2). Защитник покидал стадион с повязкой на ноге, легко прихрамывая, утверждает AS.

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Ожидается, что Зидан даст 34-летнему испанцу отдых, ведь тот чувствовал боль на протяжении всего матча. Соответственно, Рамос не сыграет 20 января в поединке "сливочных" против Алькояно в 1/16 Кубка Испании. Сегодня, 15 числа, защитник пройдет медосмотр, но его возвращение ожидается не раньше матча с Алавесом (23 января).

К слову, в текущем сезоне Серхио провел 18 поединков во всех турнирах (три мяча и один ассист), а 8 встреч пропустил из-за травм.

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