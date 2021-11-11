Серхио Рамос еще не сыграл ни минуты за французский гранд, но это не мешает ему ежемесячно получать приличные деньги.

За 4 месяца "простоя" в столице Франции Рамос получил почти 4 млн евро – правда, без учета налогов. Бывший капитан Реала является одним из самых оплачиваемых футболистов ПСЖ – согласно условиям контракта, на руки он получит 6 млн евро за сезон, сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

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Также французское издание утверждает, что четырехкратный победитель Лиги чемпионов не получил никакого бонуса за подписание контракта с парижанами на правах свободного агента. Другие пришедшие бесплатно новички ПСЖ тоже не получили так называемого "подписного бонуса". Исключение не сделали даже для Лионеля Месси и чемпиона Европы Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, 35-летний Рамос из-за постоянных травм до сих пор не дебютировал за ПСЖ после перехода из Реала. Ожидается, что историческое событие может произойти во второй половине ноября после паузы на матчи сборных. По крайней мере, впервые за последние месяцы Рамос успешно завершил две тренировки подряд в общей группе.

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После 13 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Ланс на 10 очков. В Лиге чемпионов команда Почеттино занимает второе место в группе А, на один балл отставая от Манчестер Сити.

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