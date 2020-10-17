Поражение может стать для Реала далеко не единственной неприятностью по мотивам матча против Кадиса (0:1).

Капитан "сливочных" Серхио Рамос был заменен в перерыве поединка из-за повреждения, сообщает Marca.

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Вероятно, Зинедин Зидан просто поберег 34-летнего центрбека, и серьезной травмы нет. Завтра Рамос будет обследован дополнительно, но времени на длительное восстановление у него точно не будет. Уже 21 октября Реал будет принимать Шахтер в Лиге чемпионов, а 24-го – Класико против Барселоны.

Добавим, что кадровые проблемы Зидана не ограничиваются Рамосом. Также травмированы Азар, Карвахаль, Эдегор и Одриосола.

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