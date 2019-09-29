"Рамос назвал тебя сыном ш**хи, а ты ему это позволяешь", – Симеоне жестко наехал на лайнсмена в мадридском дерби

Наставник Атлетико Диего Симеоне возмутился из-за бездействия арбитра в инциденте с капитаном Реала.

В первом тайме мадридского дерби (0:0) случился неприятный инцидент.

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Защитник Реала Серхио Рамос что-то сказал боковому арбитру, после чего главный тренер хозяев Диего Симеоне пал в бешенство, сообщает Marca.

Наставник "матрасников" подбежал к лайнсмену со словами: "Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сыном ш**хи!" Главный арбитр подошел к 49-летнему специалисту и посоветовал ему успокоиться.

"То, что происходит на поле, остается на поле. Помощник судьи знает, что сказал Рамос", – заявил Симеоне после матча.

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