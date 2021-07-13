"Месси в ПСЖ? Лео – один из лучших игроков в мире. Но это не мне решать. Я могу рассказать вам тысячу вещей, но они не будут решающими. Каждый принимает решения, которые он должен принимать.

ПСЖ принял окончательное решение по поводу борьбы за Месси

Но мне нравится быть в окружении лучших", – цитирует Рамоса AS.

Напомним, после 16 лет в Реале Серхио перебрался в ПСЖ на правах свободного агента и подписал с парижанами двухлетний контракт. Месси также связывали с этим клубом, но Лионель решил остаться в Барсе.

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