Защитник сборной Испании Серхио Рамос сохраняет спокойствие после неудачи в матче против Швейцарии (1:1).

Капитан пиренейцев не смог реализовать два пенальти, что стоило команде победы и первого места в группе А4.

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"Тяжелое очко. Пришло время перезагрузиться и бороться за победу в Севилье. Не ошибки определяют нас, а то, как мы сосредотачиваемся на следующих целях", – написал Рамос в Twitter.

Добавим, что 17 ноября у испанцев будет шанс исправить положение и все-таки выйти в плей-офф Лиги наций. Команда Луиса Энрике на своем поле обязана побеждать Германию.

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