После трансфера Кришиану Роналду Аль-Наср пытается соврать еще звезд мирового футбола. Руководство клуба заинтересовано в подписании Серхио Рамоса.

Рамос вынужденно объявил о завершении карьеры в сборной Испании – резкое заявление в адрес нового тренера

Как сообщает Marca, представители Аль-Насра уже связались с окружением защитника. Испанец чувствует себя комфортно в Париже, но его контракт истекает через четыре месяца. Будущее Рамоса пока не решено, а клуб не торопится с обсуждением продления соглашения.

В этом сезоне испанец сыграл в 21 матче за ПСЖ. Он отличился одной результативной передачей. Рамос и Роналду вместе играли за мадридский Реал.

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