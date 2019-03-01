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Рамос может пропустить матч с Барселоной из-за травмы

20:42 37 Читати українською
Рамос может пропустить матч с Барселоной из-за травмы
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Капитан Реала Серхио Рамос рискует пропустить матч 26-го тура чемпионата Испании против Барселоны.

Защитник получил повреждение в матче между этими же командами в полуфинале Кубка Испании, сообщает Marca.

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Рамос столкнулся в воздухе с одноклубником Каземиро, когда бразилец врезался в заднюю часть колена капитана "сливочных".

Серхио, как и прежде, чувствует боль, поэтому вопрос его участия или неучастия в игре с Барселоной будет решаться перед началом поединка.

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Матч Реал – Барселона состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток на стадионе Сантьяго Бернабеу прозвучит в 21:45.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Серхио Рамос Серхио Рамос
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