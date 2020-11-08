Защитник мадридского Реала Серхио Рамос заинтересовал Интер Майами, владельцем которого является бывший полузащитник "галактикос" Дэвид Бекхэм, сообщает издание AS.

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34-летний защитник, чей контракт со "сливочными" заканчивается летом 2021 г., как раз находится на стадии пролонгации соглашения. Однако, в этом вопросе есть определенные трудности: мадридцы готовы продолжить сотрудничество на год, тогда как Рамос настаивает на подписании двухлетнего контракта, что расходится с политикой клуба в отношении возрастных игроков.

Бекхэм внимательно следит за развитием событий и готов вмешаться в необходимый момент. Как отмечает источник, Майами – любимое место отдыха Рамоса и его жены. Кроме того, на стороне американского клуба – низкие налоги и возможность для четырех детей Серхио получить хорошее образование в США.

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