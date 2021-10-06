Спортивный директор парижан Леонардо рассматривает возможность продажи 35-летнего защитника уже в январе, информирует CdS со ссылкой на El Nacional.

Рамос до сих пор не может дебютировать за ПСЖ – состояние звездного новичка остается загадкой для Почеттино

Одним из главных кандидатов на игрока является Манчестер Юнайтед, который уже интересовался Рамосом летом. ПСЖ взамен попросил у "красных дьяволов" информацию относительно потенциального обмена Серхио на 25-летнего форварда Антони Марсьяля.

Напомним, легенда Реала только летом присоединился к парижанам, но еще не успел дебютировать за новый клуб в официальном матче из-за проблем со здоровьем. В 2021 году Серхио в целом провел 444 минуты на футбольном поле.

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