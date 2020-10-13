Защитник "сливочных" может продолжить свою футбольную карьеру в Ювентусе или ПСЖ.

Реал готов продлить контракты с Рамосом и Модричем

Как сообщает El Chiringuito, Реал еще не начинал переговоров о продолжении сотрудничества – действующий контракт Рамоса рассчитан до лета 2021 года. Сейчас итальянский и французский гранды пристально следят за переговорами игроками с мадридцами, а сам Серхио Рамос, по информации источника, должен принять решение относительно своего будущего до 1 января. Ранее сообщалось, что Реал якобы готов продлить контракт с 34-летним защитником еще на год.

Заметим, что Серхио Рамос сейчас является лидером Реала. В футболке "сливочных" он провел более 650 игр с 2005 года.

Реал-1990: бізнесмен, ведучий телепередачі для дітей та тренер-невдаха – чим живуть чемпіони Прімери 30 років опісля