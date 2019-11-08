Рамос мячом нокаутировал голкипера Реала на тренировке мадридцев – курьезное видео

Защитник Реала Серхио Рамос стал героем курьезного эпизода, который случился во время тренировки "сливочных".

Капитан мадридцев случайно попал мячом в лицо 19-летнего вратаря команды Диего Альтубе. Эпизод произошел во время игры в рондо. Молодой голкипер после удара упал на газон.

Реал остался без четырех звезд перед матчем против Эйбара

В текущем сезоне Альтубе провел 5 матчей за вторую команду Реала в третьем испанском дивизионе, в которых пропустил 7 мячей. В матче 8-го тура чемпионата Испании против Гранады (4:2) 19-летний испанец остался на замене.

Добавим, что после 11 сыгранных матчей Реал в Ла Лиге набрал 22 очка. Столько же у Барселоны и Реал Сосьедада. По дополнительным показателям возглавляют турнирную таблицу каталонцы.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду