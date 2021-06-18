Рамос контактировал с ПСЖ – 3 аргумента в пользу парижан
Экс-капитан Реала Серхио Рамос подыскивает себе новый клуб. Защитник может продолжить свою карьеру в ПСЖ.
Агенты 35-летнего центрбека связались с руководством парижан, чтобы предложить услуги Серхио Рамоса, сообщает AS.
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Защитник и сам не прочь перебраться в ПСЖ, ведь ему будет не так трудно жить между двумя городами – Мадридом и Парижем. С одной столицы в другую можно долететь за один час. Испаноязычный тренер Почеттино, а также лояльная налоговая система во Франции – еще два аргумента в пользу парижского варианта.
Напомним, за 16 лет в мадридском гранде он провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.
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