Агенты 35-летнего центрбека связались с руководством парижан, чтобы предложить услуги Серхио Рамоса, сообщает AS.

Финал Рамоса в Реале вышел унизительным – капитану не позволили остаться в клубе

Защитник и сам не прочь перебраться в ПСЖ, ведь ему будет не так трудно жить между двумя городами – Мадридом и Парижем. С одной столицы в другую можно долететь за один час. Испаноязычный тренер Почеттино, а также лояльная налоговая система во Франции – еще два аргумента в пользу парижского варианта.

Напомним, за 16 лет в мадридском гранде он провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля