toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рамос изъявил желание сыграть с Погба в Реале

11:11 24 Читати українською
Рамос изъявил желание сыграть с Погба в Реале
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Защитник испанского клуба прокомментировал информацию о желании клуба подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Центрбэк и капитан мадридского Реала Серхио Рамос отметил, что не против видеть в составе клуба французского хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Погба все еще надеется перейти в Реал – Райола придумал хитрый план

"Я думаю, что в Реале всегда открыты двери для таких футболистов как он. Для меня Погба – один из лучших игроков мира. Он отлично показал себя в Ювентусе, а теперь и в Манчестер Юнайтед. Думаю, он полезный игрок и влияет на атакующие действия своей команды", цитирует Рамоса Goal.

Pogba – out: вандалы "украсили" надписью тренировочную базу Манчестер Юнайтед

Напомним, Реал в течение всего лета хотел подписать Поля Погба, однако не сумел договориться с манкунианцами. 26-летний чемпион мира вынужден был остаться в Манчестере. Отметим, Погба вернулся в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за 105 млн евро.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Сборная Украины пыталась заманить Салаха на товарищеский матч
00:23
459
Теги
Мир Серхио Рамос Серхио Рамос Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туров
    Україна — 9 сент251 УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туров
6
час
:
38
мин
Украина U-21
18:30
Мальта U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук