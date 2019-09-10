Рамос изъявил желание сыграть с Погба в Реале

Защитник испанского клуба прокомментировал информацию о желании клуба подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Центрбэк и капитан мадридского Реала Серхио Рамос отметил, что не против видеть в составе клуба французского хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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"Я думаю, что в Реале всегда открыты двери для таких футболистов как он. Для меня Погба – один из лучших игроков мира. Он отлично показал себя в Ювентусе, а теперь и в Манчестер Юнайтед. Думаю, он полезный игрок и влияет на атакующие действия своей команды", цитирует Рамоса Goal.

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Напомним, Реал в течение всего лета хотел подписать Поля Погба, однако не сумел договориться с манкунианцами. 26-летний чемпион мира вынужден был остаться в Манчестере. Отметим, Погба вернулся в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за 105 млн евро.

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