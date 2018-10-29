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Рамос и Регилон прокомментировали скандальный инцидент на тренировке Реала

22 октября 21:50 348 Читати українською
Рамос и Регилон прокомментировали скандальный инцидент на тренировке Реала
Серхио Рамос / RFEF

Защитники Реала Серхио Рамос и Серхио Регилон отреагировали на эпизод во время тренировки, когда капитан "сливочных" накричал на партнера по команде.

"Хотя может казаться иначе, такие ситуации достаточно обыденны. Но это не оправдание, мне не стоило так реагировать.

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Мы всегда играем на полную, да, Регилон? В итоге победила команда вместе с Регилоном! Откладываем это и готовимся к завтрашней игре", – написал Рамос в своем Твиттер.

"Я всегда с моей командой и с моим капитаном, завтра – за победой!", – написал Регилон.

Напомним, во время тренировки Регилон попал Рамосу в лицо, после чего капитан "королевского клуба" ударил партнера мячом и накричал на него.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Серхио Регилон Серхио Регилон
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