Зинедин Зидан может порадоваться новостям из лазарета. Наставник Реала уже получил двойное усиление перед принципиальными поединками.

"Галактикос" в своем Twitter опубликовали фото Карима Бензема и Серхио Рамоса, которые уже вернулись к занятиям.

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По информации Marca, француз тренировался по индивидуальной программе после надрыва приводящей мышцы бедра. А вот испанец, пропустивший около месяца из-за травмы колена, пробовал работать с мячом на футбольном поле.

Предварительно ожидается, что Карим будет готов к матчу против Атлетико 7 марта. На возвращение Серхио ждут чуть позже – в поединке против Аталанты (16 марта).

К слову, оба лидера не играли в первом победном матче против команды Руслана Малиновского (1:0).

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