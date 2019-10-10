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Рамос хочет принять участие в Олимпийских играх

08:25 31 Читати українською
Рамос хочет принять участие в Олимпийских играх
Серхио Рамос / Фото Reuters

Капитан Реала Серхио Рамос имеет еще много спортивных амбиций.

33-летний Серхио Рамос намерен представлять Испанию на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает El Mundo.

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"Если появится возможность поехать в Токио, это будет для него большой радостью", – заявил источник, близкий к защитнику.

Не в восторге от такой инициативы Серхио в Реале. Ведь капитан королевского клуба, вероятно, будет выступать на Евро-2020, а дополнительное участие в соревнованиях в Японии может повлиять на его готовность к следующему сезону.

Напомним, Олимпийские игры-2020 будут проходить с 24 июля по 9 августа.

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