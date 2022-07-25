На тренировке ПСЖ 34-летний Месси эффектно оставил в дураках Рамоса, а тот грубо въехал в партнера по команде. Лео устоял на ногах, доиграл эпизод и забил гол, после чего посмотрел на бывшего капитана Реала, не скрывая недовольства.

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На этом инцидент, похоже, был исчерпан. Футболисты обменялись несколькими репликами, но Рамос сумел успокоить аргентинского нападающего, после чего занятие продолжилось.

Напомним, экс-звезды Реала и Барселоны перешли в ПСЖ год назад, но дебютный сезон в столице Франции сложился для них не слишком удачно. Месси забил только 11 голов, а Рамос из-за постоянных травм сыграл лишь 13 матчей, отличившись двумя мячами.

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