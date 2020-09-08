Рамос встретиться с Флорентино Пересом о продлении контракта с Реалом. По информации Marca, защитник готов пойти на снижение зарплаты.

Рамос благодаря дублю в ворота Украины вырвался на восьмое место списка бомбардиров в истории сборной Испании

Отмечается, что испанец готов пойти на такой шаг из-за финансовых трудностей клуба, вызванных пандемией коронавируса. Интересно, что между Пересом и Рамосом довольно нестабильные отношения, однако это не должно стать помехой продлению контракта.

К слову, Серхио Рамос провел 35 поединков в Ла Лиге в составе Реала в сезоне 2019/20, записав в свой актив 11 голов и 1 ассист.

"Это не провал Украины": испанский журналист вынес приговор команде Шевченко и не верит в свою сборную на Евро