Рамос готов пойти на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт с Реалом
Защитник Реала Серхио Рамос имеет большие шансы продлить соглашение с мадридским клубом – игрок готов уступить в финансовом плане.
Рамос встретиться с Флорентино Пересом о продлении контракта с Реалом. По информации Marca, защитник готов пойти на снижение зарплаты.
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Отмечается, что испанец готов пойти на такой шаг из-за финансовых трудностей клуба, вызванных пандемией коронавируса. Интересно, что между Пересом и Рамосом довольно нестабильные отношения, однако это не должно стать помехой продлению контракта.
К слову, Серхио Рамос провел 35 поединков в Ла Лиге в составе Реала в сезоне 2019/20, записав в свой актив 11 голов и 1 ассист.
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