Рамос: Горжусь тем, что фанаты Реала освистывают меня

Капитан Реала Серхио Рамос не видит проблемы в критике фанатов на свой адрес.

"Я не замечал особых проблем со стороны фанатов. Болельщики недовольны командой, поскольку мы не показываем соответствующие результаты.

Рамос виноват в плохой атмосфере в Реале – фанаты планируют освистывать капитана команды

Горжусь, что поклонники нашей команды освистывают меня. Я понимаю их реакцию, так как мы несем ответственность за результат. Вместе мы сможем добиться многих побед", – цитирует Рамоса издание beIN Sport.

Ранее появилась информация, что фанаты Реала считают Рамоса виновным в плохой атмосфере в Реале.

Напомним, после 11-ти туров чемпионата Испании Реал находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 17 очков.

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