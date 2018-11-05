toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Рамос: Горжусь тем, что фанаты Реала освистывают меня

14:39 82 Читати українською
Рамос: Горжусь тем, что фанаты Реала освистывают меня
Серхио Рамос / Фото REUTERS

Капитан Реала Серхио Рамос не видит проблемы в критике фанатов на свой адрес.

"Я не замечал особых проблем со стороны фанатов. Болельщики недовольны командой, поскольку мы не показываем соответствующие результаты.

Рамос виноват в плохой атмосфере в Реале – фанаты планируют освистывать капитана команды

Горжусь, что поклонники нашей команды освистывают меня. Я понимаю их реакцию, так как мы несем ответственность за результат. Вместе мы сможем добиться многих побед", – цитирует Рамоса издание beIN Sport.

Ранее появилась информация, что фанаты Реала считают Рамоса виновным в плохой атмосфере в Реале.

Напомним, после 11-ти туров чемпионата Испании Реал находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 17 очков.

Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і Лопетегі

Теги
Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
26
мин
Хаддерсфилд
22:00
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук