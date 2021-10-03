Рамос до сих пор не может дебютировать за ПСЖ – состояние звездного новичка остается загадкой для Почеттино
Болельщикам ПСЖ нужно запастись терпением, чтобы увидеть Серхио Рамоса на поле.
"Даты возвращения Серхио еще нет. Он работает, это ежедневный процесс. Посмотрим, когда этот момент наступит, но Рамос продолжает работать.
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Травмированные игроки не восстанавливаются по одинаковому графику. Сейчас Рамос не тренируется в общей группе. Впрочем, не сомневаюсь, что он впишется в ПСЖ. Серхио был капитаном Реала, у него есть все для успеха", – приводит слова тренера команды Почеттино RMC Sport.
Напомним, Рамос подписал контракт с ПСЖ еще 8 июля, однако до сих пор не сыграл ни одной минуты за французский клуб.
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