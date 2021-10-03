"Даты возвращения Серхио еще нет. Он работает, это ежедневный процесс. Посмотрим, когда этот момент наступит, но Рамос продолжает работать.

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Травмированные игроки не восстанавливаются по одинаковому графику. Сейчас Рамос не тренируется в общей группе. Впрочем, не сомневаюсь, что он впишется в ПСЖ. Серхио был капитаном Реала, у него есть все для успеха", – приводит слова тренера команды Почеттино RMC Sport.

Напомним, Рамос подписал контракт с ПСЖ еще 8 июля, однако до сих пор не сыграл ни одной минуты за французский клуб.

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