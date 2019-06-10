Рамос дал оценку трансфера Азара в Реал

Защитник Серхио Рамос поделился мнением относительно прихода звездного вингера в мадридский клуб.

Испанец считает, что экс-игрок Челси станет прекрасным усилением для "сливочных".

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"Я думаю, что это отличный трансфер. Он игрок мирового уровня. Для нас это хороший вариант, чтобы усилить команду", – сказал Рамос в комментарии Goal.

Презентация бельгийца состоится в четверг, 13 июня, на стадионе Сантьяго Бернабеу после прохождения медицинского теста. Азар подписал контракт с Реалом до 2024 года.

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