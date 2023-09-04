Саудовский Аль-Иттихад предлагал Серхио Рамосу зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Об этом информирует ABC Sevilla. Игрок был близок к переезду на Ближний Восток, но в последний момент получил звонок от родного клуба.

Рамос официально вернулся в бывший клуб

Сообщается, что у Рамоса также было предложение от Галатасарая. Чемпион Турции был готов платить 37-летнему ветерану около 11 млн евро в год.

Тот факт, что Серхио выбрал вариант с возвращением в Севилью, очередной раз демонстрирует его любовь к родному клубу. Ведь в Андалусии оклад защитника составит чуть более 1 млн евро. Это – в 20 раз меньше, чем ему предлагал Аль-Иттихад.

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