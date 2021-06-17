Защитник Серхио Рамос вынужден впервые за 16 лет искать себе новую команду.

Легенда мадридского Реала будет выбирать среди 4 потенциальных работодателей, информирует AS.

Реал официально анонсировал уход Рамоса после 16 лет в клубе

Рамос хочет получать за год 12 млн евро, которые отказался платить Флорентино Перес. Есть три клуба с соответствующими финансовыми возможностями и желанием подписать 35-летнего защитника – это ПСЖ, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Также в прессе упоминается Севилья, однако андалусийцы не уверены в целесообразности возвращения своего звездного воспитанника.

Добавим, что в прошлом сезоне Рамос провел 21 матч, отметился 4 голами и одним ассистом.

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