Рамос: Будем блокировать Роналду

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал, как его команда будет противодействовать нападающему Португалии Криштиану Роналду.
Сегодня состоится центральный матч группы B между Португалией и Испанией. Защитник "красной фурии" Серхио Рамос частично приоткрыл план на игру и рассказал, как его команда собирается остановить Криштиану Роналду.
"Мы оба закончили сезон в отличной форме. От Роналду постоянно поступает опасность – не только потому, что команда отличная.
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Должны обеспечить больше безопасности сзади и постараемся блокировать Роналду. Должен быть интересный матч.
Мы должны сосредоточиться на чемпионате мира, это сделает нас единой командой, надеюсь, все будет хорошо", – цитирует Рамоса издание ТАСС.