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Рамос: Будем блокировать Роналду

15 июня 14:59 185 Читати українською
Рамос: Будем блокировать Роналду
Криштиану Роналду и Серхио Рамос / Фото Reuters

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал, как его команда будет противодействовать нападающему Португалии Криштиану Роналду.

Сегодня состоится центральный матч группы B между Португалией и Испанией. Защитник "красной фурии" Серхио Рамос частично приоткрыл план на игру и рассказал, как его команда собирается остановить Криштиану Роналду.

"Мы оба закончили сезон в отличной форме. От Роналду постоянно поступает опасность – не только потому, что команда отличная.

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Должны обеспечить больше безопасности сзади и постараемся блокировать Роналду. Должен быть интересный матч.

Мы должны сосредоточиться на чемпионате мира, это сделает нас единой командой, надеюсь, все будет хорошо", – цитирует Рамоса издание ТАСС.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Серхио Рамос Серхио Рамос Португалия - Испания
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